Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Inter Parfums-Investition
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 136,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Inter Parfums-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,302 Inter Parfums-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (91,20 USD), wäre das Investment nun 665,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,40 Prozent eingebüßt.
Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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