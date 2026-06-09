NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 133,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,470 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers auf 92,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 690,20 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,98 Prozent verringert.

Inter Parfums war somit zuletzt am Markt 2,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at