NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Inter Parfums-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums am 15.09.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 USD zu zahlen. Damit wurde die Inter Parfums-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,67 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Inter Parfums 102,72 Mio. USD kosten. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,97 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss ging der Inter Parfums-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 109,99 USD aus dem Handel. Der Inter Parfums-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,77 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,28 Prozent betrug.

Vergleich von Inter Parfums-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Inter Parfums-Kurs via NASDAQ 59,11 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 74,73 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Inter Parfums

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,47 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,11 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der Inter Parfums-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Inter Parfums beträgt aktuell 3,585 Mrd. USD. Das Inter Parfums-KGV beträgt aktuell 16,19. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Inter Parfums auf 1,489 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 5,24 USD aus.

Redaktion finanzen.at