NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Die InterDigital-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 77,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,316 InterDigital-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 42 433,73 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 12.10.2026 auf 328,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,34 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 8,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at