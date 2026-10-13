InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Langfristige Investition
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die InterDigital-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 77,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,316 InterDigital-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 42 433,73 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 12.10.2026 auf 328,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,34 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 8,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShs
Analysen zu InterDigital IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterDigital IncShs
|295,70
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.