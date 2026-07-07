InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Frühe Anlage
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 94,19 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,062 InterDigital-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 282,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 200,34 Prozent vermehrt.
InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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