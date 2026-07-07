NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 94,19 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,062 InterDigital-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 282,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 200,34 Prozent vermehrt.

InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at