InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Performance im Blick
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem InterDigital-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die InterDigital-Aktie an diesem Tag bei 57,11 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das InterDigital-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,101 InterDigital-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 63 428,47 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 27.04.2026 auf 362,24 USD belief. Mit einer Performance von +534,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 9,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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