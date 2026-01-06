InterDigital Aktie
|Profitabler InterDigital-Einstieg?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 47,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,938 InterDigital-Aktien im Depot. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 05.01.2026 7 031,83 USD wert, da der Schlussstand 335,84 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 603,18 Prozent angezogen.
InterDigital wurde am Markt mit 8,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
