NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der InterDigital-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 67,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,784 InterDigital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 338,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 999,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 399,99 Prozent gesteigert.

Alle InterDigital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at