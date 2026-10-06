InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Investmentbeispiel
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der InterDigital-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 67,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,784 InterDigital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 338,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 999,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 399,99 Prozent gesteigert.
Alle InterDigital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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