NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie gebracht.

Das InterDigital-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 179,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55,608 InterDigital-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 312,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 350,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,50 Prozent angewachsen.

InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at