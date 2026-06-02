NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen InterDigital-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden InterDigital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 216,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,622 InterDigital-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,97 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 01.06.2026 auf 258,34 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19,40 Prozent.

Alle InterDigital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at