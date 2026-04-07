NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie Investoren gebracht.

Am 07.04.2025 wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die InterDigital-Anteile bei 195,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, befänden sich nun 51,099 InterDigital-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 06.04.2026 16 060,81 USD wert, da der Schlussstand 314,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,61 Prozent gesteigert.

Am Markt war InterDigital jüngst 8,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at