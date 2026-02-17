NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

InterDigital Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem InterDigital-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,459 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 047,24 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 13.02.2026 auf 375,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 404,72 Prozent erhöht.
InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
