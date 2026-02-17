InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable InterDigital-Anlage? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem InterDigital-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,459 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 047,24 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 13.02.2026 auf 375,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 404,72 Prozent erhöht.

InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu InterDigital IncShs

mehr Nachrichten