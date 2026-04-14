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InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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InterDigital-Performance im Blick 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in InterDigital eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die InterDigital-Aktie an diesem Tag bei 73,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,353 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 351,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 476,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 376,24 Prozent angezogen.

Der Marktwert von InterDigital betrug jüngst 9,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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