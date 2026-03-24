InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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InterDigital-Investmentbeispiel 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Am 24.03.2021 wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,49 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 1,626 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 311,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 406,52 Prozent vermehrt.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 7,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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