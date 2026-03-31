InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Lukrativer InterDigital-Einstieg?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 55,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,969 InterDigital-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 294,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 295,60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 429,56 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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