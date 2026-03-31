NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in InterDigital eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 55,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,969 InterDigital-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 294,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 295,60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 429,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at