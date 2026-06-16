NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 79,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,257 InterDigital-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 362,99 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 15.06.2026 auf 288,87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 362,99 USD, was einer positiven Performance von 262,99 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at