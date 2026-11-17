InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Profitable InterDigital-Anlage?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 339,12 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 2,949 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 809,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,46 USD belief. Damit wäre die Investition 19,07 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 7,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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