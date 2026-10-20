NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in InterDigital von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in InterDigital-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem InterDigital-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen InterDigital-Anteile an diesem Tag bei 371,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,270 InterDigital-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,90 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 19.10.2026 auf 322,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at