inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Lohnende inTest-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in inTest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die inTest-Aktie an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,13 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 1 402,525 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 11,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 974,75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,75 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte inTest einen Börsenwert von 145,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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