inTest Aktie

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WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Lohnende inTest-Investition? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren inTest-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades inTest-Anteilen an der Börse AMEX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,00 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 250,000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 12,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 190,00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 219,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte inTest einen Börsenwert von 170,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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