inTest Aktie

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WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Investmentbeispiel 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in inTest-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die inTest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,05 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das inTest-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 469,136 inTest-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 691,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 166,91 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von inTest belief sich jüngst auf 136,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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