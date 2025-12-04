inTest Aktie

Langfristige Performance 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,47 USD. Bei einem inTest-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 182,983 inTest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 419,95 USD, da sich der Wert eines inTest-Papiers am 03.12.2025 auf 7,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,99 Prozent vermehrt.

inTest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

