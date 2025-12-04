inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Langfristige Performance
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,47 USD. Bei einem inTest-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 182,983 inTest-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 419,95 USD, da sich der Wert eines inTest-Papiers am 03.12.2025 auf 7,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,99 Prozent vermehrt.
inTest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 91,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|inTest Corp.
|6,75
|3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.