inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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inTest-Investment im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in inTest-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das inTest-Papier via Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende stand die inTest-Aktie an diesem Tag bei 13,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das inTest-Papier investiert hätte, hätte er nun 749,625 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (14,62 USD), wäre die Investition nun 10 959,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von inTest belief sich zuletzt auf 185,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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