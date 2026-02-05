inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Lohnendes inTest-Investment?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das inTest-Aktie via Börse AMEX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,000 inTest-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 8,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 124,00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für inTest eine Börsenbewertung in Höhe von 120,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|inTest Corp.
|8,50
|8,28%
