inTest Aktie

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WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Lukrative inTest-Anlage? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in inTest-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit dem inTest-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das inTest-Papier investiert hätte, hätte er nun 537,057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 7 642,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,58 Prozent verringert.

Insgesamt war inTest zuletzt 180,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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