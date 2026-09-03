NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie gebracht.

inTest-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die inTest-Aktie 17,62 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,675 inTest-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (10,82 USD), wäre das Investment nun 61,41 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,59 Prozent verringert.

Der Börsenwert von inTest belief sich zuletzt auf 134,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at