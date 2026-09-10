inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Langfristige Performance
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden inTest-Anteile via Börse AMEX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,01 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 76,864 inTest-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 893,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,62 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,68 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von inTest belief sich zuletzt auf 146,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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