Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Langfristige Anlage
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingefahren
Das Intuit-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 101,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 0,981 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 24.03.2026 424,43 USD wert, da der Schlussstand 432,45 USD betrug. Damit wäre die Investition um 324,43 Prozent gestiegen.
Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 119,47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)