NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie Anlegern gebracht.

Das Intuit-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 101,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 0,981 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 24.03.2026 424,43 USD wert, da der Schlussstand 432,45 USD betrug. Damit wäre die Investition um 324,43 Prozent gestiegen.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 119,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at