NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intuit-Einstiegs gewesen.

Am 11.02.2023 wurde das Intuit-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 413,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,242 Intuit-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,90 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 10.02.2026 auf 421,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,90 Prozent.

Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 121,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at