NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Intuit-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.01.2025 wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 615,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,625 Intuit-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 06.01.2026 1 051,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 647,20 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,16 Prozent gestiegen.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 176,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at