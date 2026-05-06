NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Intuit-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 425,95 USD wert. Bei einem Intuit-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,235 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (398,32 USD), wäre die Investition nun 93,51 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,49 Prozent vermindert.

Intuit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 112,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at