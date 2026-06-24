Intuit Aktie

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WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Lukrative Intuit-Investition? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Intuit-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuit-Anteile bei 759,03 USD. Bei einem Intuit-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,317 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 339,97 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 23.06.2026 auf 258,05 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 339,97 USD entspricht einer negativen Performance von 66,00 Prozent.

Der Börsenwert von Intuit belief sich jüngst auf 70,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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