Intuit Aktie

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WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Intuit-Anlage 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuit-Aktien verlieren können.

Am 14.10.2025 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuit-Papier an diesem Tag bei 657,16 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,217 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuit-Aktie auf 301,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 587,16 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 4 587,16 USD, was einer negativen Performance von 54,13 Prozent entspricht.

Intuit markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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