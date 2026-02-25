Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Lukrative Intuit-Anlage?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Intuit-Aktie an diesem Tag bei 100,07 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,930 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 24.02.2026 35 845,91 USD wert, da der Schlussstand 358,71 USD betrug. Mit einer Performance von +258,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 99,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
