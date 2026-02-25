Intuit Aktie

Lukrative Intuit-Anlage? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Intuit-Aktie an diesem Tag bei 100,07 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,930 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 24.02.2026 35 845,91 USD wert, da der Schlussstand 358,71 USD betrug. Mit einer Performance von +258,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 99,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

