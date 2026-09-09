Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Performance im Blick
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuit von vor 10 Jahren verdient
Am 09.09.2016 wurde das Intuit-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 109,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,915 Intuit-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 318,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 291,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 191,93 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 91,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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