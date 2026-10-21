Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Performance unter der Lupe
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Intuit-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 506,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,197 Intuit-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 20.10.2026 66,16 USD wert, da der Schlussstand 335,29 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,84 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 87,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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