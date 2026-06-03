Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Rentable Intuit-Investition?
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 430,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,323 Intuit-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 322,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 748,31 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 748,31 USD, was einer negativen Performance von 25,17 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Intuit belief sich zuletzt auf 96,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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