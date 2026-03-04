NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 04.03.2025 wurden Intuit-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 598,07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,167 Intuit-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,46 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 03.03.2026 auf 433,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,54 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Intuit zuletzt 115,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at