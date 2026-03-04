Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 04.03.2025 wurden Intuit-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 598,07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,167 Intuit-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,46 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 03.03.2026 auf 433,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,54 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Intuit zuletzt 115,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuit Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuit Inc. 379,10 0,37% Intuit Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen