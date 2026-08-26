Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Lohnender Intuit-Einstieg?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet
Am 26.08.2023 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 519,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,927 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (357,46 USD), wäre die Investition nun 688,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,13 Prozent.
Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
22:34
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|295,30
|-3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.