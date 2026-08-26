NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 26.08.2023 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 519,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,927 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (357,46 USD), wäre die Investition nun 688,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,13 Prozent.

Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at