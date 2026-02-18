Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Lukrative Intuit-Investition?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 5 Jahren angefallen
Am 18.02.2021 wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuit-Papier an diesem Tag bei 415,39 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 2,407 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 379,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 912,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,72 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 111,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Intuit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)