WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

Lukrative Intuit-Investition? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Intuit eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.02.2021 wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuit-Papier an diesem Tag bei 415,39 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 2,407 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 379,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 912,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,72 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 111,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

