Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Intuit-Stockdividende
|
23.01.2026 16:36:20
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: Über diese Dividende können sich Intuit-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Intuit am 22.01.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,16 USD auszuschütten. Damit wurde die Intuit-Dividende im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent erhöht. 1,19 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 14,99 Prozent zugenommen.
Intuit-Dividenden-Rendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte der Intuit-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 547,69 USD. Für das Jahr 2025 weist die Intuit-Aktie eine Dividendenrendite von 0,53 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,56 Prozent.
Intuit-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Intuit via NASDAQ 33,58 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 34,00 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Intuit
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4,58 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,84 Prozent zulegen.
Intuit-Eckdaten
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Intuit beträgt aktuell 146,221 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Intuit beträgt aktuell 57,43. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Intuit einen Umsatz von 18,831 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 13,67 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
22.01.26