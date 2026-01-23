NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: Über diese Dividende können sich Intuit-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Intuit am 22.01.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,16 USD auszuschütten. Damit wurde die Intuit-Dividende im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent erhöht. 1,19 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 14,99 Prozent zugenommen.

Intuit-Dividenden-Rendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Intuit-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 547,69 USD. Für das Jahr 2025 weist die Intuit-Aktie eine Dividendenrendite von 0,53 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,56 Prozent.

Intuit-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Intuit via NASDAQ 33,58 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 34,00 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Intuit

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4,58 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,84 Prozent zulegen.

Intuit-Eckdaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Intuit beträgt aktuell 146,221 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Intuit beträgt aktuell 57,43. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Intuit einen Umsatz von 18,831 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 13,67 USD.

Redaktion finanzen.at