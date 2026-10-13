Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Intuitive Surgical-Performance im Blick 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intuitive Surgical gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,27 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,261 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 427,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 539,47 USD wert. Mit einer Performance von +439,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Intuitive Surgical wurde am Markt mit 149,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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