Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Performance im Blick
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,27 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,261 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 427,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 539,47 USD wert. Mit einer Performance von +439,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Intuitive Surgical wurde am Markt mit 149,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|376,85
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.