NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie gebracht.

Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 70,61 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,162 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 460,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 522,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +552,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 156,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at