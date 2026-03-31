Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Langfristige Anlage
|
31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,78 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,738 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.03.2026 67 797,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 452,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 577,98 Prozent gleich.
Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 161,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!