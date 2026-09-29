Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Intuitive Surgical-Investment
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 292,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,421 Intuitive Surgical-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 414,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,91 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 142,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Montagmittag (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|359,90
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.