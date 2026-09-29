NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 292,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,421 Intuitive Surgical-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 414,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 142,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at