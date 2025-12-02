NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intuitive Surgical-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers betrug an diesem Tag 250,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,993 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 567,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 265,61 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 126,56 Prozent.

Intuitive Surgical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 203,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at