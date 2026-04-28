Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Hochrechnung 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Intuitive Surgical-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,17 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,425 Intuitive Surgical-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 671,24 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 27.04.2026 auf 470,99 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 571,24 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Intuitive Surgical betrug jüngst 170,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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