NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Intuitive Surgical-Papier bei 331,88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,301 Intuitive Surgical-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 118,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 393,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,53 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Intuitive Surgical betrug jüngst 133,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at