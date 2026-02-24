NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 252,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,395 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 492,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +94,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 174,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at