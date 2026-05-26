Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Intuitive Surgical-Anlage im Blick 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.05.2016 wurde das Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,124 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 438,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 187,85 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 6 187,85 USD, was einer positiven Performance von 518,79 Prozent entspricht.

Alle Intuitive Surgical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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